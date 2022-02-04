“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد اليوم (الجمعة) نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، إن النشاط في الرياح قد يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، مبيناً أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزيئا؛ وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.
وأضاف أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز-علقان)، كما يتوقع تكُّون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وعلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.