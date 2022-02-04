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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: المستحضرات العشبية المستخلصة طبيعياً ليست آمنة دائماً.. وهذا تأثيرها على الأدوية
04/02/2022   2:05 م

“الغذاء والدواء”: المستحضرات العشبية المستخلصة طبيعياً ليست آمنة دائماً.. وهذا تأثيرها على الأدوية

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء، مدى مأمونية المستحضرات العشبية وتأثيرها على الجرعات الدوائية التي يتناولها الشخص.

وبيّنت أخصائية السلامة الدوائية لمى الحسيني، أن المستحضرات العشبية تندرج تحت علم الطب البديل والتكميلي وتحتوي على مستخلصات نباتية، وتتوفر بعدة أشكال منها الكبسولات والأقراص والتركيبات السائلة.

ولفتت إلى أن المستحضرات قد لا تكون آمنة في ظل تأثيرها على معدل امتصاص الأدوية وسرعة وصول الدواء للدم، ما يؤدي إلى حدوث مضاعفات وأعراض جانبية خطيرة وغير متوقعة، لذا ينصح باستشارة الطبيب قبل تناولها. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: المستحضرات العشبية المستخلصة طبيعياً ليست آمنة دائماً.. وهذا تأثيرها على الأدوية

جديد المحليات
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