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جديد المحليات > “الزعاق” يوضح سر تسمية الأيام الستة المقبلة بـ”بذرة الست”.. وطبيعة الزراعة فيها
04/02/2022   2:05 م

“الزعاق” يوضح سر تسمية الأيام الستة المقبلة بـ”بذرة الست”.. وطبيعة الزراعة فيها

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه ابتداءً من يوم أمس (الخميس) ولمدة 6 أيام يمكن زراعة جميع المحاصيل سواء شتوية أو صيفية، حيث تسمى تلك الأيام لدى العامة بـ”بذرة الست”.

وأضاف الزعاق وفقاً لقناة “العربية”، أن تلك الأيام الستة تقع ثلاثة أيام منها في آخر الشبط وثلاثة بأول العقارب، ويكون الإنتاج الزراعي فيها ذات جودة عالية خاصة القرعيات.

ولفت إلى أن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام شتوية وتكون في موسم الخريف، وصيفية تتعلق بموسم الربيع، والقسم الثالث هو الزراعة المختلطة وهي الأيام الست الحالية الصالحة لزراعة جميع المحاصيل. وفق “أخبار 24”.

“الزعاق” يوضح سر تسمية الأيام الستة المقبلة بـ”بذرة الست”.. وطبيعة الزراعة فيها

جديد المحليات
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