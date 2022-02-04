افتتح أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مشروع محطة كهرباء بلقرن، في مركز البشائر، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع بالشركة السعودية للكهرباء إبراهيم الخثلان.
وأوضحت إمارة عسير أن المشروع بتكلفة 122 مليون ريال، ويخدم ما يزيد على 17 ألف مشترك بجهد 132/33ك ف، مشيرة إلى أن المشروع يعد أحد ممكنات الخطة الاستراتيجية ويهدف لتعزيز عدة محاور من خلال مواجهة نمو الأحمال لدعم الحركة الاقتصادية لمحافظة بلقرن، وزيادة الموثوقية وتقليص عدد الانقطاعات، وتأمين مصدر بديل لضمان استمرار الخدمة الكهربائية.
وأناب الأمير تركي بن طلال المواطن مسفر الخثعمي أحد أعيان المحافظة الفاعلين، في إزاحة الستار عن المشروع تقديرًا لجهوده في قضايا الإصلاح والسعي في عتق الرقاب والمشاركة في البرامج المجتمعية.
#فيديو ||
الأمير #تركي_بن_طلال يفتتح محطة كهرباء بلقرن، بتكلفة 122 مليون ريال، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع، وينيب أحد أعيان المحافظة الفاعلين، في إزاحة الستار عن المشروع تقديرًا لجهوده في قضايا الإصلاح وعتق الرقاب.#محافظة_بلقرن pic.twitter.com/1IOZQw0xAx
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) February 4, 2022
وفق “أخبار 24”.