مواطن يحمل شهادة الدكتوراه يروي تجربته في ترك تخصصه والعمل بـ”أوبر”.. وهكذا رد على منتقديه

روى مواطن يحمل شهادة الدكتوراه في تخصص تقنية المعلومات، تجربته في العمل كسائق توصيل في شركة “أوبر”، وسبب رفضه العروض الوظيفية التي قدمت له في تخصصه.
وقال الدكتور ماجد مصباح، إنه اتجه للعمل في تلك المهنة؛ بحثاً عن فرصة وظيفية بمقابل مالي مناسب له، مشيراً إلى أن العمل قدم له دافعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن رده على من ينتقدونه حول سبب العمل بتلك الوظيفة وترك تخصصه هو أن أوبر وظيفة وفرتها الدولة وشريفة والعمل بها لا يجعله عاطلاً.
ونوه إلى أنه رفض الفرص الوظيفية التي قدمت له في تخصصه؛ بسبب ضعف المقابل المالي، مقارنة بعمله في أوبر الذي يصل الدخل الشهري فيه إلى 15 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك أشخاصاً آخرين في دائرة معرفته يخوضون نفس تجربته، بينهم طبيب أسنان متخرج منذ 3 سنوات، وموظفان يعملان في أوبر من أجل زيادة الدخل الخاص بهما.
يحمل شهادة دكتوراه؛ ويعمل سائق توصيل!..
تفاصيل القصة يروي تفاصيلها لياهلا “د. ماجد مصباح” #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/93hHqe4toK
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 3, 2022
يحمل شهادة دكتوراه؛ ويعمل سائق توصيل!..
“د. ماجد مصباح”: أواجه كثير من الانتقادات من بعض المقربين؛ لكن هذا ردي عليهم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OAl7jOD1W5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 3, 2022