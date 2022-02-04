نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مواطن يحمل شهادة الدكتوراه يروي تجربته في ترك تخصصه والعمل بـ”أوبر”.. وهكذا رد على منتقديه
04/02/2022   2:05 م

مواطن يحمل شهادة الدكتوراه يروي تجربته في ترك تخصصه والعمل بـ”أوبر”.. وهكذا رد على منتقديه

+ = -
937

روى مواطن يحمل شهادة الدكتوراه في تخصص تقنية المعلومات، تجربته في العمل كسائق توصيل في شركة “أوبر”، وسبب رفضه العروض الوظيفية التي قدمت له في تخصصه.

وقال الدكتور ماجد مصباح، إنه اتجه للعمل في تلك المهنة؛ بحثاً عن فرصة وظيفية بمقابل مالي مناسب له، مشيراً إلى أن العمل قدم له دافعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن رده على من ينتقدونه حول سبب العمل بتلك الوظيفة وترك تخصصه هو أن أوبر وظيفة وفرتها الدولة وشريفة والعمل بها لا يجعله عاطلاً.

ونوه إلى أنه رفض الفرص الوظيفية التي قدمت له في تخصصه؛ بسبب ضعف المقابل المالي، مقارنة بعمله في أوبر الذي يصل الدخل الشهري فيه إلى 15 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن هناك أشخاصاً آخرين في دائرة معرفته يخوضون نفس تجربته، بينهم طبيب أسنان متخرج منذ 3 سنوات، وموظفان يعملان في أوبر من أجل زيادة الدخل الخاص بهما.

مواطن يحمل شهادة الدكتوراه يروي تجربته في ترك تخصصه والعمل بـ”أوبر”.. وهكذا رد على منتقديه

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197042.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.