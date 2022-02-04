ولي العهد يوجه بإقامة مؤتمر “ليب” التقني الدولي بشكل سنوي في المملكة

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإقامة مؤتمر ومعرض “LEAP” التقني الدولي؛ بشكل سنوي في المملكة.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، إن توجيه ولي العهد جاء بعد النجاح الساحق الذي حققه المؤتمر، مشيراً إلى إقامة النسخة الثانية من المؤتمر خلال العام المقبل.
وعبر السواحة عن شكره وتقديره لولي العهد الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة بدون منازع، كما توجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي.
يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر “LEAP” انطلقت الثلاثاء الماضي في الرياض تحت شعار “عين على المستقبل”، واختتمت أمس الخميس، وذلك بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا من 40 دولة حول العالم.
ويعتبر “ليب” أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية وإيجاد الحلول الابتكارية لأهم التحديات التي تواجهها، إلى جانب تقديم فرص لتمويل الأفكار وتحويلها إلى واقع، كما يقدم دعمًا لنمو الشركات الناشئة المشاركة. وفق “أخبار 24”.