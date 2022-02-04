أطلقت شركة الخطوط السعودية رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة وأوغندا، وذلك على متن أول رحلة من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار إنتيبي الدولي.
ويأتي تدشين رحلات الخطوط السعودية إلى العاصمة الأوغندية ضمن استراتيجية “السعودية” لتعزيز قدرتها التنافسية، بوصفها ناقلاً جوياً عالمياً يربط بين معظم الوجهات العالمية التي يرتفع عليها الطلب، للسفر بين هذه الوجهات من المملكة وإليها.
ويكون التشغيل إلى مدينة إنتيبي في أوغندا عبر رحلتان ذهاباً وإياباً أسبوعياً بين الوجهتين، وسيرتفع بذلك وجهات السعودية في قارة إفريقيا إلى 12 محطة، حيث تضم إلى جانبها كلاً من نيروبي، والخرطوم، وجوهانسبرج، وأديس أبابا، وموريشيوس، والقاهرة، والإسكندرية، وشرم الشيخ، وتونس، والدار البيضاء، والجزائر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ذلك جاء خلال الحفل الذي أقيم بصالة الفرسان بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، وسفير أوغندا لدى المملكة إسحاق بيروما سيبوليم.