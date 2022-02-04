“الصحة” توجه من تأكدت إصابتهم بـ “كورونا” باتباع عدة نصائح

وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح لمن تأكدت إصابتهم بفيروس “كورونا”، داعيةً إلى عدم القلق من تلك الإصابة مع الالتزام بعدد من الأمور.
ودعت الوزارة، إلى الحفاظ على غذاء صحي متكامل يتضمن فيتامينات ومعادن وأليافاً تحمي الخلايا السليمة وتدعم نمو ونشاط الخلايا المناعية، مع الحصول على قسط كافٍ من النوم كون قلة النوم تقلل من إفراز الجسم للمواد المقاومة للعدوى.
وشددت على ضرورة الحفاظ على الارتواء من السوائل؛ لأن الماء يساعد الكليتين على إزالة السموم من الدم، وكذلك تجنب التدخين كون التبغ يضعف أو يثبط النشاط الطبيعي للخلايا المناعية.
وأشارت إلى أهمية تجنب الضغوط النفسية؛ لأن الجسم يفرز خلالها هرموناً يثبط الالتهاب الضروري لتنشيط الخلايا المناعية، إلى جانب تجنب الأغذية المليئة بالدهون والسكريات لتجنب إضعاف الخلايا المناعية.
وفق “أخبار 24”.