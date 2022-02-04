وزير النقل الأسبق يروي قصة قبول الملك فهد دعوة من طلاب جامعيين لاحتساء القهوة

روى وزير النقل سابقاً، المهندس عبدالله المقبل، قصة تلقي الملك فهد دعوة من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لاحتساء القهوة.
وقال المقبل، إن الواقعة جرت حينما كان يزور الملك فيصل الجامعة لتدشين بعض مراحل الجامعة، حيث وضع مجموعة من الطلاب برنامجاً للاحتفاء بتلك المناسبة وأداء رقصة “العرضة”.
ولفت خلال لقائه مع برنامج “ألف ميل” على قناة “السعودية”، إلى أن الملك فهد كان يحضر ترتيبات الحفل الخاص بالجامعة خلال تلك الزيارة، وتصادف تناوله الغداء في مطعم قريب من غرف الطلاب. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنهم اقترحوا دعوة للملك فهد لاحتساء القهوة وتم إرسال طالبين لانتظاره على باب المطعم عند خروجه وتم توجيه الدعوة له وقبلها بالفعل، ومن ثم كتب وثيقة بتلك المناسبة والتقط صورة مع الطلاب.
#ألف_ميل | قصة تلقّي الملك فهد -رحمه الله- دعوة من طلاب الجامعة لاحتساء القهوة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/HvJHZ2GicW
— قناة السعودية (@saudiatv) February 3, 2022