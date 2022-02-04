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جديد المحليات > مُختص يُفسر سبب “هبوط البلاط” في المنزل بعد سنوات من السكن.. ويوجه نصيحة
04/02/2022   2:05 م

مُختص يُفسر سبب “هبوط البلاط” في المنزل بعد سنوات من السكن.. ويوجه نصيحة

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فسر المهندس المدني، عبدالغني الجند، سبب “هبوط البلاط” في المنازل بعد عدة سنوات من السكن، موجهاً نصيحة لتجنب تلك المشكلة في المستقبل.

وأوضح الجند خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن الفراغات وهبوط البلاط في السكن يكونان بسبب تسريب المياه من الخزان أو الصرف الصحي، أو عدم دكّ طبقات الدفان التي تكون تحت البلاط.

وبيّن أن أعمال الهيكل الخرساني لا تظهر المشاكل إلا بعد فترة طويلة قد تصل إلى 10 سنوات، لذا يجب أن يكون التأمين على المنزل لمدة 10 سنوات من أجل التعامل مع تلك المشاكل. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أهمية التخلص من الفراغات التي تصل نسبتها ما بين 10 إلى 20% في الطبقات الخاصة بالردم داخل المبنى من خلال رشها ودكها بشكل جيد.

مُختص يُفسر سبب “هبوط البلاط” في المنزل بعد سنوات من السكن.. ويوجه نصيحة

جديد المحليات
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