“فلكية جدة”: اليوم زحل سيكون في الاقتران الشمسي

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن كوكب زحل سيمر خلف الشمس، اليوم (الجمعة)، من منظورنا على الأرض عند الساعة 9:55 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية، بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سوف يفصل بينهما ( 0 ° 51 ) درجة، وهذا سيجعله غير مرصود تمامًا لعدة أسابيع حيث سيكون مطموسا في وهج ضوء الشمس، مبيناً أن زحل سيكون في نفس الوقت تقريبًا في أبعد مسافة له عن الأرض 1.6 مليار كيلومتر نظرًا لأن الكوكبين سيكونان في جانبين متقابلين من النظام الشمسي.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه إذا كان يمكن رصد زحل في هذا الوقت؛ فسيظهر حجمه الظاهري في أصغر حالاته وأضعفها بسبب بُعده الكبير، وسوف يبلغ قطره 15.2 ثانية قوسية، مشيراً إلى أنه خلال الأسابيع والأشهر التالية، سيعود إلى الظهور غرب الشمس، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء قبل الفجر، وبعد حوالي 6 أشهر سيصل إلى التقابل عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.