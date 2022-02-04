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جديد المحليات > مدير مركز الوقاية من العدوى بوزارة الدفاع: الإصابة بـ”كورونا” قد تحدث تشوهات بالرئتين على المدى الطويل
04/02/2022   5:17 م

مدير مركز الوقاية من العدوى بوزارة الدفاع: الإصابة بـ”كورونا” قد تحدث تشوهات بالرئتين على المدى الطويل

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قال مدير مركز الوقاية من العدوى بوزارة الدفاع الدكتور عبدالرحمن آل قير، إن الإصابة بفيروس “كورونا” قد تؤدي لحدوث تشوهات في الرئتين، وتؤثر على الجهاز التنفسي على المدى الطويل.

وأضاف خلال استضافته في برنامج (120) على قناة “الإخبارية” تعليقاً على دراسة طبية حديثة أجراها باحثون بمستشفيات جامعة “أكسفورد”، أن هذا متوقع حدوثه خاصة أن الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي السفلي قد تترك نوعاً من الأثر الدائم في الرئة. 

وأبان أن قابلية متحور “أوميكرون” لإحداث عدوى في الجهاز التنفسي السفلي منخفضة جداً مقارنة بما سبقه من متحورات. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن فصل الشتاء يعتبر موسم انتشار الأمراض التنفسية المعدية، ولكن نتوقع مع نهاية هذا الفصل انخفاضاً في معدل إصابات “كورونا” في المملكة. 

 

مدير مركز الوقاية من العدوى بوزارة الدفاع: الإصابة بـ”كورونا” قد تحدث تشوهات بالرئتين على المدى الطويل

جديد المحليات
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