رسميًا.. “الهلال” يوقع عقد رعاية جديدا

أبرم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عقد رعاية مع شركة بيرين للمياه؛ حيث وقع مع الرئيس التنفيذي للشركة موفق مباره، العقد في مقر النادي.
ويمتد العقد، بحسب بيان رسمي صادر عن الهلال، اليوم (الجمعة)، لمدة عام ونصف العام؛ حيث تنال بيرين بموجبه العديد من المميزات والحقوق التسويقية وتصبح بيرين بموجبه المياه الرسمية للنادي.
وقال رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل: “سعداء بتوقيع عقد الرعاية مع بيرين الرائدة في قطاع المياه المعبأة وهي خطوة متميزة تأتي امتدادًا لمساعي مجلس الإدارة في تعزيز مصادر دخل النادي ومواصلة الارتقاء بالجوانب الاستثمارية”.
وفق “أخبار 24”.