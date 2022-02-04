رغم إعلان النادي مخالصته.. مصدر: الأهلي فسخ تعاقده مع النقاز

أفاد مصدر رسمي بالنادي الأهلي، بأن مجلس إدارة ناديه قد فسخ التعاقد مع المحترف التونسي حمدي النقاز قبل نهاية فترة التسجيل الشتوية الأخيرة.
وأشار المصدر ذاته، وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أنه تم إسقاط اسم اللاعب من كشوفات الفريق، ولم يعد مسجلاً فيه خلال الفترة الحالية.
وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارته سيتعاقد مع أجنبي جديد ليحل في خانة الأجنبي السابع بدلًا من النقاز في قائمة الفريق.
وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، توقيعه مخالصة مع محترفه التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
يُذكر أن النادي الأهلي قد أعلن في مطلع شهر أكتوبر الماضي تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.