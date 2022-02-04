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جديد المحليات > نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن
04/02/2022   5:16 م

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن

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أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة الجمعة، صلاة الميت على والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع نائب أمير الرياض المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن أمس (الخميس)، وفاة والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته. وفق “أخبار 24”.

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة لولوة بنت عبدالرحمن

جديد المحليات
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