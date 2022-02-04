هيئة النقل توضح الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية

أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح اليوم الجمعة قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.
وتضمن القرار الذي نشرته اليوم الجمعة الجريدة الرسمية أم القرى:
أولاً: قيام موظفي وكالة الهيئة للنقل السككي، والإدارة العامة للرقابة والامتثال بالهيئة العامة للنقل بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وفق النموذجين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القرار.
ثانياً: قيام موظفي إدارات الأمن الصناعي في الخطوط الحديدية الحاصلين على موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا القرار.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها في المملكة، يلتزم الموظفون المشار لهم في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار بدليل إجراءات ضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.
وفق “أخبار 24”.