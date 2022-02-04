تهدف لحماية الأوقاف وتنميتها.. “هيئة الأوقاف” تعتمد اللائحة المنظمة لأعمال النظارة

نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم (الجمعة)، لائحة تنظيم أعمال النظارة بعد اعتمادها من الهيئة العامة للأوقاف، والتي يسري العمل بها من تاريخ النشر في أم القرى.
ومرّ اعتماد اللائحة بمراحل متعددة، من أبرزها: “تقييم ودراسة الوضع الراهن للاحتياجات والأولويات، وصياغة مسودة اللائحة، واستطلاع مرئيات العموم، وعقد ورش عمل مع المتخصصين والمهتمين لرصد الملاحظات والآراء”.
كما سيتم في المرحلة القادمة عقد لقاءات توعوية عن متطلبات اللائحة، مع تصميم برامج تدريبية موجّهة للنظّار والعاملين في القطاع الوقفي، لضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقفين، وتعزيز الدور التنموي للقطاع.وفق “أخبار 24”.
وتهدف اللائحة إلى حماية أصول الأوقاف وتنميتها واستدامتها، وضمان تنفيذ شروط الواقفين، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وترشيد الحوكمة، وتحسين الأداء والحث على تطوير السياسات والإجراءات.
وللاطلاع على اللائحة عبر (الرابط)