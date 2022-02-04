إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس بشعار “يوم بدينا” تحمل مضامينَ ترمز لأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية

أُعلن اليوم الجمعة، عن الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار “يوم بدينا” والتي تحمل معانيَ جوهريةً تاريخيةً متنوعةً ومرتبطةً بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية.
ويظهر في منتصف الشعار أيقونة “رجل يحمل راية” في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.
ويحيط بأيقونة الهوية 4 رموز هي: التمر ويدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس ويعبِّر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي، وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق، في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.
وكُتبت عبارة “يوم التأسيس – 1727م” بخط مستلهم من مخطوطات عديدة وثَّقَت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطةً بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلةً لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.
وأتت الهوية البصرية ليوم التأسيس هذا العام تحت شعار “يوم بدينا” لتعزز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، ومرسِّخَةً للاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها.
وفق “أخبار 24”.