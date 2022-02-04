بالفيديو.. مختص يكشف خطورة الكاتشب والمايونيز على صحة الأطفال

كشف مختص في فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، اليوم (الجمعة)، خطورة بعض الأطعمة المحفوظة مثل الكاتشب والمايونيز على صحة الأطفال، نظراً لما تحتويه من مواد حافظة ونسب عالية من المواد الضارة بالجسم.
وأوضح الأحمدي في لقاءٍ له مع برنامج “من السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن الكاتشب يحتوي على نسب عالية من المواد التي تشكّل خطراً على صحة الأطفال، ومنها: “مواد حافظة، ومنكهات، ومحسنات، وألوان صناعية، وخل، وملح”، فضلاً عن أن 25% من مكوناته عبارة عن سكر.
وفيما يتعلّق بالمايونيز، فقد وصفه الأحمدي بـ “الكارثي”، وذلك لاحتواء 75% من مكوناته على دهون، وهو الأمر الذي يؤثّر على الصحة البدنية للأطفال ويجعلهم أكثر عرضة للسمنة وزيادة الوزن، نظراً لأن معظم محلات الوجبات الجاهزة تقدّم المزيد منه مع كل وجبة. وفق “أخبار 24”.
كما روى الأحمدي خلال اللقاء تجربة لأحد أصدقائه مع ابنته في مطعم للشاورما بلندن، حيث أفاد بأن المطعم رفض تقديم المزيد من المايونيز مع وجبة الطفلة، وذلك لالتزامه بعدد معين من السعرات الحرارية لكل وجبة يتم تقديمها للأطفال بالمطعم.
#من_السعودية | أ. د. محمد الأحمدي: 🥫الكاتشب.. سكر، ومواد حافظة، وملح تدخل في تصنعيه المايونيز 🌯،وهذه قصة أخرى من زيادة الدهون في الجسم 😵💫. @DoctorAlahmadi #قناة_السعودية pic.twitter.com/Jvl5Ig3QwD
— قناة السعودية (@saudiatv) February 4, 2022