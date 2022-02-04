السفارة الأمريكية بالرياض تنشر صورة للملكين فيصل وخالد خلال زيارتهما لأمريكا قبل 79 عامًا

نشرت السفارة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة “الذكرى 77كوينس”، صورة نادرة للملكين فيصل وخالد خلال زيارتهما للولايات المتحدة عام 1943م.
وأوضحت السفارة أن تلك الزيارة مهدت الطريق للاجتماع التاريخي الذي تمّ بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت في عام 1945م.
وأكدت أن الاجتماع وضع الأساس لشراكة قوية تمتد على مدار عقود بين المملكة وأمريكا.
في عام ١٩٤٣ م قام الأميران خالد وفيصل بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مهدت الطريق للاجتماع التاريخي الذي تمّ بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت في عام ١٩٤٥ م، وهو الاجتماع الذي وضع الأساس لشراكة قوية تمتد على مدار عقود. 🇺🇸🇸🇦 #الذكرى_٧٧كوينسي pic.twitter.com/O2YenJEBL6
— U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) February 4, 2022
وفق “أخبار 24”.