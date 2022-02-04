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جديد المحليات > السفارة الأمريكية بالرياض تنشر صورة للملكين فيصل وخالد خلال زيارتهما لأمريكا قبل 79 عامًا
04/02/2022   10:32 م

السفارة الأمريكية بالرياض تنشر صورة للملكين فيصل وخالد خلال زيارتهما لأمريكا قبل 79 عامًا

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نشرت السفارة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة “الذكرى 77كوينس”، صورة نادرة للملكين فيصل وخالد خلال زيارتهما للولايات المتحدة عام 1943م.

وأوضحت السفارة أن تلك الزيارة مهدت الطريق للاجتماع التاريخي الذي تمّ بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت في عام 1945م.

وأكدت أن الاجتماع وضع الأساس لشراكة قوية تمتد على مدار عقود بين المملكة وأمريكا.

وفق “أخبار 24”.

السفارة الأمريكية بالرياض تنشر صورة للملكين فيصل وخالد خلال زيارتهما لأمريكا قبل 79 عامًا

جديد المحليات
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