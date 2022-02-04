تكريم 1000 مبرمج ومبرمجة من خريجي معسكر طويق بمؤتمر LEAP الدولي

شهدت فعاليات مؤتمر LEAP22 التقني الدولي، الذي أختتم أمس (الخميس)، تخريج 1000 شاب وفتاة من خريجي معسكر طويق 1000، وذلك بمشاركة أسرهم وعائلاتهم، وبحضور ورعاية عدد من كبار المسؤولين.
وامتد المعسكر على مدار 5 أشهر بهدف إعداد المبرمجين وتجهيزهم لسوق العمل، من خلال تدريب الطلبة والطالبات في 40 معسكراً متزامناً، وفق 4 مسارات رئيسة، شملت: “البرمجة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات”.
كما جرى تدريب الخريجين على التقنيات المتقدمة في البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك على أيدي خبراء في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالتعاون مع شركة جوجل. وفق “أخبار 24”.