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جديد المحليات > بالفيديو.. أخصائي: 30% من المجتمع السعودي يُعاني من القلق وهذه علامات تحوله إلى مرض
04/02/2022   10:32 م

بالفيديو.. أخصائي: 30% من المجتمع السعودي يُعاني من القلق وهذه علامات تحوله إلى مرض

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كشف أخصائي العلاج النفسي الدكتور منصور العسيري، اليوم (الجمعة)، عن نسبة الأشخاص المصابين بالقلق في المجتمع السعودي، مشيراً إلى الوسيلة الصحيحة لتجنّب الإصابة به ومحذراً من تحوله إلى مرض.

 وأوضح العسيري في مداخلةٍ له مع برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن 30% من الأشخاص في المجتمع السعودي مصابون باضطرابات أبرزها القلق، لافتاً إلى أن 20% فقط من المصابين يراجعون الطبيب المختص طلباً للعلاج.

 وأضاف بأن هذه النسب جاءت بناءً على التقارير المتعلقة بالصحة النفسية الصادرة من مركز المسح الوطني السعودي عام 2019م، مبيناً أن هناك مجموعة من العلامات التي تظهر عند تحول هذا الاضطراب إلى مرض.

 وتضمّنت هذه العلامات؛ تغير نظرة المصاب إلى نفسه والآخرين، وانخفاض الإنتاجية في العمل والأنشطة اليومية، إلى جانب تأثر العلاقات الاجتماعية والشعور الدائم بالإجهاد وقلة التركيز. وفق “أخبار 24”.

 وفيما يتعلق بالوسيلة الصحيحة لتجنّب الإصابة بالقلق، شدّد العسيري على سرعة البحث عن علاج، وتكوين علاقات اجتماعية جيدة مع المصاب من المحيطين به، وضرورة التمسك بالأمل.

بالفيديو.. أخصائي: 30% من المجتمع السعودي يُعاني من القلق وهذه علامات تحوله إلى مرض

جديد المحليات
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