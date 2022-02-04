شاهد.. تفاعل الأميرة ريما بنت بندر لحظة دخول البعثة السعودية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في بكين

تفاعلت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، مع دخول البعثة السعودية خلال مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.
وأظهر مقطع فيديو تفاعل الأميرة لحظة دخول البعثة المشاركة في الألعاب الأولمبية حيث ظهرت وهي تقف احترامًا للبعثة التي كانت تحمل العلم السعودي وتقوم بتحيتهم ودعمهم لتقديم أفضل ما لديهم خلال مشاركتهم. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وصل يوم أمس (الخميس) إلى بكين، ليرأس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، التي تنطلق اليوم (الجمعة) وتستمر حتى الـ 20 من فبراير الجاري في بكين.