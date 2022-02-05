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جديد المحليات > أكثر من 490 ألف سعودي زاروا دبي خلال 2021
05/02/2022   1:30 م

أكثر من 490 ألف سعودي زاروا دبي خلال 2021

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غ عدد زوار إمارة دبي من المملكة خلال عام 2021، نحو 491 ألف زائر، بزيادة نسبتها 23 % مقارنة بـ2020.

وأوضحت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن زوار السعودية جاءوا في المرتبة الثانية بقائمة الأسواق الأكثر زيارة للإمارة، بعد الهند.

يذكر أن عدد الزوار القادمين للإمارة بلغ نحو 7.28 مليون زائر دولي خلال عام 2021، بنسبة نمو بلغت 32%، مقارنة بعام 2020، بعد أن فتحت دبي المجال بشكل شبه كامل للزوار من أنحاء العالم بدخولها.

وكانت داخلية المملكة قد حظرت لفترات خلال عام 2021، سفر السعوديين إلى عددٍ من الدول من بينها الإمارات بسبب كورونا. وفق “أخبار 24”.

أكثر من 490 ألف سعودي زاروا دبي خلال 2021

جديد المحليات
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