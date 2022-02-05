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جديد المحليات > “الصحة”: قياس ضغط الدم مهم لهذه الأسباب
05/02/2022   9:26 م

“الصحة”: قياس ضغط الدم مهم لهذه الأسباب

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أكدت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، أهمية قياس ضغط الدم بشكل صحيح ومعرفة المؤشرات الناتجة عنه.

وأوضحت أن المرض صامت ولا توجد أعراض أو علامات واضحة لارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه يفاجئ المريض.

وأشارت إلى أن قياس ضغط الدم يعطي صورة واضحة لمرضى ارتفاع ضغط الدم عن وضعهم الحالي، إلى جانب التحكم بضغط الدم وتجنب مسببات هذا الارتفاع. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: قياس ضغط الدم مهم لهذه الأسباب

جديد المحليات
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