بالفيديو.. “الغذاء والدواء”: الاستيراد الشخصي للمنتجات لا يخضع لرقابة الهيئة

أوضح مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بالهيئة العامة للغذاء والدواء، مشعل الحميد، موقف المنتجات الشخصية التي يتم طلبها من خارج المملكة.
وأكد، خلال مداخلة في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن الاستيراد الشخصي للمنتجات بكميات قليلة ولا تخضع لرقابة الهيئة، ويقوم المستورد بتعبئة نموذج يؤكد من خلاله أنه تم استيراد هذه المنتجات على مسؤوليته الشخصية.
وأرجع الحميد ذلك إلى صعوبة تنظيم منتجات خارج إطار السوق الخاضع لمسؤولية الهيئة، مشيرًا إلى أنه يحق للشخص استيراد هذه المنتجات على مسؤوليته الشخصية.وفق “أخبار 24”.
فيديو | مدير إدارة سلامة التجميل: المنتجات الشخصية التي يطلبها العميل من خارج #المملكة غير خاضعة لرقابة هيئة الغذاء والدواء#الإخبارية pic.twitter.com/Lfc9xsGZpe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2022