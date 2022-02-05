بالفيديو.. الزعاق: غدًا بداية “العقارب”.. والمملكة تعيش موجة “عقرب السم” خلال هذه الأيام

أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق، الحالة الجوية المنتظرة خلال موسم “العقارب”، والذي يبدأ غدًا (الأحد).
وأكد أن اليوم (السبت) هو آخر أيام موسم “الشبط”، بما يعني أن “العقارب” يبدأ أول أيامه غدًا، مشيرًا إلى أنه سوف يستمر لمدة 39 يومًا.
وأشار إلى أن معظم أيام “العقارب” معتدلة، ولكنها لا تخلو من هجمات البرد، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تعيش المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة موجة برد “عقرب السم”.
اليوم :
آخر أيام الشبط وغداً الأحد أول العقارب ومدتها 39 يوماً
وسنعيش خلال هذه الأيام (الأحد الاثنين الثلاثاء) على موجة برد عقرب السم
ومعظم أيام العقارب معتدلة لكنها لا تخلو من هجمات برد مباغته ولهذا سميت بالعقرب
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 5, 2022
وفق “أخبار 24”.