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جديد المحليات > بالفيديو.. الزعاق: غدًا بداية “العقارب”.. والمملكة تعيش موجة “عقرب السم” خلال هذه الأيام
05/02/2022   9:25 م

بالفيديو.. الزعاق: غدًا بداية “العقارب”.. والمملكة تعيش موجة “عقرب السم” خلال هذه الأيام

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أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق، الحالة الجوية المنتظرة خلال موسم “العقارب”، والذي يبدأ غدًا (الأحد).

وأكد أن اليوم (السبت) هو آخر أيام موسم “الشبط”، بما يعني أن “العقارب” يبدأ أول أيامه غدًا، مشيرًا إلى أنه سوف يستمر لمدة 39 يومًا.

وأشار إلى أن معظم أيام “العقارب” معتدلة، ولكنها لا تخلو من هجمات البرد، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تعيش المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة موجة برد “عقرب السم”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق: غدًا بداية “العقارب”.. والمملكة تعيش موجة “عقرب السم” خلال هذه الأيام

جديد المحليات
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