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جديد المحليات > هل استضافت المملكة لاجئين أوروبيين؟ صورة التقطت قبل 80 عامًا تروي القصة
05/02/2022   9:25 م

هل استضافت المملكة لاجئين أوروبيين؟ صورة التقطت قبل 80 عامًا تروي القصة

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روت دارة الملك عبد العزيز قصة صورة لمجموعة من اللاجئين الأوروبيين في المملكة، تم التقاطها قبل أكثر من 80 عامًا.

وأوضحت، أن الصورة لمجموعة من البحارة والمحاربين الإيطاليين والألمان داخل المملكة أثناء الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن هذه المجموعة أقامت في مخيمين تم إعدادهما خصيصًا لها.

وأضافت أن المخيم الأول كان في جزيرتين بالبحر الأحمر، فيما كان الآخر في مستشفى جدة، مشيرة إلى أن مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفع آنذاك خطاب شكر للشؤون الخارجية السعودية بعد زيارته للمعسكرين، أشاد خلاله بالتسهيلات المقدمة للاجئين رغم الظروف الصعبة.وفق “أخبار 24”.

هل استضافت المملكة لاجئين أوروبيين؟ صورة التقطت قبل 80 عامًا تروي القصة

جديد المحليات
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