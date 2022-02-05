أوضح الاستشاري الأسري الدكتور شجاع القحطاني الأسباب التي قد تدعو الأطفال للحديث مع أنفسهم، وبين العمر الذي تعد فيه ممارسة تلك الحالة طبيعية.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية أن الدراسات النفسية والتربوية خلصت إلى أن حديث الطفل مع نفسه من عمر سنتين إلى 10 سنوات شيء طبيعي جداً، كأن يحكي مع نفسه أو مع ألعابه بين فترة وأخرى.
وأشار إلى أن الأمر له أكثر من سبب يدعو للقلق أو الخوف من حدوث تلك الحالة، كالاهتمام الزائد من الأمهات والتركيز على الطفل أو تضخيم مسألة أنه يكلم نفسه، مبيناً أن الأمهات يخلطن أحياناً بين ذلك السلوك وبعض الأمراض.
ولفت إلى أنهن يعتقدن أن الطفل مصاب مثلاً بالتوحد أو غيره من الأمراض، إذا كلم نفسه، وهذا جهل من الأمهات بالأمر، كما أن انشغال الوالدين وعدم قضاء وقت كافٍ مع الطفل، الذي لا يجد من يتحدث معه، يجعله يلجأ للحديث مع نفسه.وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن جو الأسرة المشحون بما فيه من صراخ وضرب وعنف من الوالدين، يؤدي لحديث الطفل مع نفسه كسلوك هروبي للخلاص من تلك الأجواء إلى أجواء هادئة يتحدث فيها مع نفسه.
د. شجاع القحطاني – استشاري اجتماعي وأسري: حديث الطفل مع نفسه في هذه السن طبيعي جدا .. وهذا ما يستدعي القلق @shqaht#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qm38oj7RbD
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 5, 2022