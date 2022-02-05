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جديد المحليات > بالفيديو.. إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان المواقع الإباحية
05/02/2022   9:25 م

بالفيديو.. إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان المواقع الإباحية

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أعلن مدير برنامج عفة، سعود الحساني، عن إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان المواقع الإباحية في المملكة والخليج بآلية المساعدة الذاتية، عن طريق تقديم منتجات توعوية، صحية ونفسية واجتماعية.

وأوضح “الحساني” خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا”، على “روتانا خليجية”، أنه سيتم إطلاق نماذج نفسية متخصصة للمساعدة في التخلص من مشكلة الإباحية؛ ومنها برنامج الخطوات العشر للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، وإطلاق نموذج التعافي النسائي في غضون شهر تقريبًا.

وكشف “الحساني” أن معدل التعرض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، وبعض المؤشرات العالمية تقول من 8 سنوات، ولدينا حالات كثيرة بدأت من هذا العمر المبكّر، لافتًا إلى أن أحد المواقع الإباحية يزوره 42 مليار زائر.وفق “أخبار 24”.

وكان برنامج “عفة” قد أعلن في وقت سابق أن التسجيل في مبادرة التحدي “100 يوم” بدأت من 30 يناير الماضي وحتى 9 مايو المقبل، والتي تستهدف فهم أبعاد المشكلة وشرح خطوات التعافي الرباني، والتعرف على قصص المتعافين.

بالفيديو.. إطلاق أول موقع للتعافي من إدمان المواقع الإباحية

جديد المحليات
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