ضحايا عملية احتيال مالي من قبل شركة كبرى بجدة يروون القصة.. ويطلبون هذا الأمر

روى عدد من ضحايا عملية احتيال مالي في محافظة جدة، قصة الاحتيال على أموالهم من قبل إحدى شركات الفواكه الكبرى والتي تتخصص في توريد البرتقال وبيعه في السوق.
وأوضح ضحايا عملية الاحتيال، أن القصة بدأت قبل نحو 5 سنوات؛ حيث فتحت الشركة إمكانية مشاركتها بالمال في عمليات توريد البرتقال بنسبة أرباح تصل إلى 50%.
ولفتوا إلى أن تلك الشراكات تم تسجيلها في عقود وجرى جدولة الأرباح فيها بالكامل، مشيرين إلى أنهم فوجئوا في عام 2020 بإغلاق الشركة أبوابها وقيام صاحبها بتغيير النشاط وفتح سجل جديد وإنكار وجود أي مستحقات لهم.
ونوهوا خلال لقائهم مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه رغم صدور أحكام على صاحب تلك المنشأة لكن لم يتم التنفيذ بسجنه أو الحجز على أمواله الخاصة، مشددين على أنه أصر في اتصالات معهم على إنكار مستحقاتهم وقال لهم نصاً “لا أشوف وجيهكم”. وفق “أخبار 24”.
وأشاروا إلى أن لديهم أدلة جديدة ويرغبون في تقديمها إلى النيابة من أجل إثبات حقوقهم، داعين الجهات المُختصة إلى تطبيق أقصى أنواع العقوبات والحزم مع صاحب هذه الشركة.
وعود المكاسب السريعة..
(ضحايا عملية احتيال مالي) يروون لياهلا تفاصيل قصتهم مع شركة فواكه كبرى في جدة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/l7n7B7XBCh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 5, 2022
وعود المكاسب السريعة..
(ضحايا عملية احتيال مالي): تواصلنا مع صاحب الشركة مباشرة وكان رده “لا أشوف وجيهكم”#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gxFWKwu91t
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 5, 2022
وعود المكاسب السريعة..
(ضحايا عملية احتيال مالي) لدينا أدلة جديدة، ليست لدى النيابة، تثبت أن صاحب الشركة “نصاب محتال” ونريد أن تقبل النيابة طلباتنا الجديدة وتستمع إلينا#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YOdwwRVykz
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 5, 2022