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جديد المحليات > “الحصيني”: أجواء باردة بدءاً من اليوم وحتى الثلاثاء.. ودرجات الحرارة قد تصل إلى الصفر
06/02/2022   8:24 ص

“الحصيني”: أجواء باردة بدءاً من اليوم وحتى الثلاثاء.. ودرجات الحرارة قد تصل إلى الصفر

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تسود معظم مناطق المملكة أجواء باردة بدءاً من اليوم (الأحد) وحتى الثلاثاء المقبل، مبيناً أن درجات الحرارة قد تصل للصفر في بعض المناطق.

وقال الحصيني إن المتوقع أن تسود أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً بدءاً من اليوم وحتى الثلاثاء على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية، وكذلك المرتفعات الجبلية.

وأضاف أن الحرارة المتوقعة على الأجزاء الشمالية وقت الفجر ستتراوح ما بين صفر إلى 5 درجات مئوية، ومن 4 إلى 14 درجة على المناطق الوسطى والشرقية وشرق الغربية، داعياً إلى ارتداء الملابس المناسبة لتلك الأجواء. وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: أجواء باردة بدءاً من اليوم وحتى الثلاثاء.. ودرجات الحرارة قد تصل إلى الصفر

جديد المحليات
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