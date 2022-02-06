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جديد المحليات > مختص: بعض الشركات تلغي “بدل النقل” عند الانتقال للعمل عن بُعد
06/02/2022   8:24 ص

مختص: بعض الشركات تلغي “بدل النقل” عند الانتقال للعمل عن بُعد

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أوضح نائب رئيس شركة “شارك” للعمل عن بُعد، بندر الموسى، أن بعض المؤسسات التي تتبع نظام العمل عن بُعد تقوم بإلغاء عدد من البدلات الخاصة بالعاملين فيها مثل “بدل النقل”.

وقال الموسى خلال لقائه مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن تلك البدلات يُحدد مصيرها نظام العمل الداخلي واللوائح الخاصة بكل منشأة، مشيراً إلى أنه لا يجب الانتقاص من المزايا المالية للعاملين في حال تحولهم للعمل عن بُعد.

وأشار إلى أن مزايا العمل عن بُعد تتضمن توفير التكاليف على صاحب العمل وتوفير عمليات التنقل بالنسبة للعامل أو الموظف، كما أن عيوبها تشمل عدم ارتباط الموظف بزملائه في العمل وعدم وجود تنافسية حقيقية. وفق “أخبار 24”.

مختص: بعض الشركات تلغي “بدل النقل” عند الانتقال للعمل عن بُعد

جديد المحليات
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