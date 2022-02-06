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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تحذر: كن حريصاً عند استخدام عشبة البابونج لهذا السبب
06/02/2022   8:24 ص

“الغذاء والدواء” تحذر: كن حريصاً عند استخدام عشبة البابونج لهذا السبب

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالحرص والحذر عند استخدام عشبة البابونج، مبينة أنها قد تتعارض مع بعض الأدوية.

وأوضح أن البابونج عبارة عن نبات عشبي ينتمي لفصيلة النجمية، ويحمل أزهاراً بيضاء يتوسطها اللون الأصفر، وله رائحة عطرية مميزة وينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.

وأضافت أن البابونج له استخدامات في الطب البديل، مثل تخفيف أعراض القلق، والمساهمة في تخفيف الأرق واضطرابات النوم، وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي كعسر الهضم وانتفاخات البطن.

وأشارت إلى أن البابونج لا يستخدم لمن يعانون من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع، كما يجب على المرأة الحامل عدم الإكثار من تناوله. وفق “أخبار 24”.

وبينت أن البابونج قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس فيزيد من حدته، وقد يتعارض مع أدوية منع الحمل فيقلل من فاعليتها، وكذلك قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للـدم عند الإكثار من تناوله فيزيد من خطر النزيف.

“الغذاء والدواء” تحذر: كن حريصاً عند استخدام عشبة البابونج لهذا السبب

جديد المحليات
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