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جديد المحليات > مواطن يروي قصة تعاطيه المخدرات لتقليد والده وكيف انتهى به الحال للسجن 3 سنوات
06/02/2022   8:24 ص

مواطن يروي قصة تعاطيه المخدرات لتقليد والده وكيف انتهى به الحال للسجن 3 سنوات

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روى مواطن، قصة انحرافه وتعاطيه المواد المُخدرة في سنٍ صغيرة بعدما شاهد عدداً من أفراد أسرته يتعاطونها وهو ما تسبب في دخوله السجن لمدة 3 سنوات.

وقال المواطن ويدعى عبدالعزيز خلال لقائه في برنامج “مفترق طرق” على قناة “السعودية”، إنه بدأ في تعاطي المواد المُخدرة عندما كان عمره 13 عاماً حيث كان يُشاهد والده وهو يتعاطى تلك المواد ما دفعه إلى الرغبة في تجربة هذا الأمر مع عدد من المُقربين منه.

ونوه إلى أنه واصل تناول تلك المواد المُخدرة حتى وصلت الأمور لديه إلى مرحلة الإدمان، ومن ثم بدأ في التورط بعمليات سرقة وفشلت كل محاولات إصلاحه من بعض أفراد أسرته. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية خلال قيامه بتعاطي المواد المُخدرة في المركبة، ليصدر حكم ضده بالحبس لمدة 3 سنوات.

مواطن يروي قصة تعاطيه المخدرات لتقليد والده وكيف انتهى به الحال للسجن 3 سنوات

جديد المحليات
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