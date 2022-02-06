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جديد المحليات > هل يحق للزوج منع زوجته من إخبار أهلها بمشاكلهما الأسرية؟.. “الشيخ الزامل” يرد
06/02/2022   8:24 ص

هل يحق للزوج منع زوجته من إخبار أهلها بمشاكلهما الأسرية؟.. “الشيخ الزامل” يرد

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رد المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالمحسن الزامل، على استفسار حول مدى جواز منع الزوج زوجته من إخبار أهلها بمشاكلهما الأسرية.

وقال الزامل خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأصل هو عدم توسع الأمور في الخلاف بين الزوجين، خاصة أن الحياة الزوجية مبنية على التوافق والتصالح بين الزوجين لذا فإن كل أمر يؤدي لهذا فهو خير.

ولفت إلى أن الزوج والزوجة هما أعلم اثنين بمصالحهما لكن استشارة الأهل في بعض الأحيان تكون من الأمور الطيبة، كما أنه كما يمكن لأي منهما الاستعانة بأهله من أجل إقناع الطرف الآخر بأمر ما. وفق “أخبار 24”.

هل يحق للزوج منع زوجته من إخبار أهلها بمشاكلهما الأسرية؟.. “الشيخ الزامل” يرد

جديد المحليات
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