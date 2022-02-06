هل سيشهد شهر رمضان أجواءً شتوية أم صيفية؟.. “الأرصاد” ترد

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تميل الأجواء المناخية خلال شهر رمضان المقبل للبرودة قليلاً.
وأوضح العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن أجواء المملكة ستواصل تأثرها بالمنخفضات الجوية في فصل الشتاء، متوقعاً استمرار الموجات الممطرة بشكل متتابع حتى نهاية الشتاء.
يشار إلى أن اليوم (الأحد) هو بداية موسم “العقارب”، الذي يستمر لمدة 39 يوماً ولا تخلو أيامه من هجمات البرد.
فيديو | هل سيشهد رمضان المقبل أجواءً شتوية أم صيفية؟#الإخبارية pic.twitter.com/0HvVD4Iorr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 5, 2022
وفق “أخبار 24”.