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جديد المحليات > هل سيشهد شهر رمضان أجواءً شتوية أم صيفية؟.. “الأرصاد” ترد
06/02/2022   8:24 ص

هل سيشهد شهر رمضان أجواءً شتوية أم صيفية؟.. “الأرصاد” ترد

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توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن تميل الأجواء المناخية خلال شهر رمضان المقبل للبرودة قليلاً.

وأوضح العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن أجواء المملكة ستواصل تأثرها بالمنخفضات الجوية في فصل الشتاء، متوقعاً استمرار الموجات الممطرة بشكل متتابع حتى نهاية الشتاء.

يشار إلى أن اليوم (الأحد) هو بداية موسم “العقارب”، الذي يستمر لمدة 39 يوماً ولا تخلو أيامه من هجمات البرد.

وفق “أخبار 24”.

هل سيشهد شهر رمضان أجواءً شتوية أم صيفية؟.. “الأرصاد” ترد

جديد المحليات
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