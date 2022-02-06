سائحة ألمانية في عسير: معجبة بالثقافة والطعام السعودي.. وأركب السيارات “ببلاش”

روت سائحة ألمانية قصة حضورها للمملكة لتعلم اللغة العربية، وما فعلته في منطقة عسير على مدى 5 أيام، وتحدثت عما وجدته من الشعب السعودي، ورأيها في الطقس والطعام.
وقالت السائحة “بيا”، عبر برنامج “من السعودية” على قناة السعودية، إنها بدأت تعلم اللغة العربية منذ سنة ونصف السنة، وإنها مكثت في الأردن لمدة شهرين، ثم جاءت للمملكة، معبرة عن حبها للتعرف على الحياة والثقافات في الدول المختلفة.
كما أبدت إعجابها وسعادتها الكبيرة بالثقافة السعودية، وأنها تسافر بطريقة “أوتو ستوب” حيث تطلب من مسافرين اصطحابها معهم لمسافات طويلة “ببلاش”، وأنها تحب تلك الطريقة حيث تتعرف بها على كثيرين، كما تتدرب على الحديث باللغة العربية بشكل جيد.
وأشادت “بيا” بسلوك الشعب السعودي، موضحة أن الجو حار في المملكة، عكس جو بلدها ألمانيا فهو ليس بتلك الحرارة، لكنها مع ذلك تحب المكان هنا وتستمتع بالطعام، وبكرم الناس من حولها.
من جانبها عبرت المواطنة فاطمة القريوي عن سعادتها باستقبال “بيا” وغيرها لأن الكرم والضيافة من التقاليد والحضارة السعودية، وأنها علمتها كيفية عمل بعض الأطعمة والخبز، معبرة عن تشرفها بالزيارة.
وحرصت المواطنة على أن تجسد العادات والتقاليد المحلية في أجمل صورة، وأن تمنح “بيا” أيضا ثقافة صنع الخبز العسيري، كما استضافتها على المائدة العسيرية التي أعدتها لها.
واختارت “بيا” المملكة لكي تتعلم اللغة العربية، وأدركت أن منطقة عسير تحظى بكثير من الأماكن التي ستمنحها فرصة تطوير قدراتها في إتقان اللغة العربية ما دفعها لزيارة سوق الثلاثاء الشعبي بمدينة أبها لترصد بكل متعة حديث المجتمع وحواراته التي كانت تدور حول تلك المبيعات الجاذبة. وفق “أخبار 24”.
ووجدت أن المجتمع في عسير لم يكتفِ بتعزيز قدراتها في تعلم اللغة العربية فحسب، بل منحها ثقافة العادات والتقاليد التي جسدها تهافت الأسر لاستضافتها لتحظى المواطنة فاطمة القريوي بزيارة “بيا” لها في المنزل، حيث كان استقبالها بما يليق بالعادات والتقاليد.
#من_السعودية | تقرير.. سائحة ألمانية تزور منطقة #عسير بهدف تعلم اللغة العربية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/cXQg0C3C4W
— قناة السعودية (@saudiatv) February 5, 2022