هل يتحقق الإنجاز؟.. 5 صفقات قوية تدعم الهلال في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لخوض مواجهة أمام نظيره الجزيرة الإماراتي، الأحد، في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بقائمة مُدججة بالنجوم والصفقات القوية الجديدة.
ووصلت بعثة فريق الهلال، التي يترأسها رئيس النادي، فهد بن نافل، الخميس، إلى العاصمة أبوظبي، استعدادا للمشاركة في الحدث العالمي، التي يستمر حتى 12 من شهر فبراير الجاري.
ودعم فريق الهلال، صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بضم 6 صفقات من العيار الثقيل استعدادا لخوض منافسات البطولة، وسط طموحات وتطلعات لجماهير الفريق في حصد اللقب العالمي لأول مرة بتاريخه.
وتعاقدت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، مع الثنائي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، من صفوف فريق الاتحاد، ومحمد العويس قادما من فريق الأهلي، والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو قادما من صفوف الشباب، وعبد الرحمن العبيد من النصر.
ومن خارج بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح مسؤولو الهلال، في الحصول على خدمات النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو قادماً من صفوف فريق فلامنجو البرازيلي. وفق “أخبار 24”.
وتلقى مجلس إدارة نادي الهلال، ضربة قوية، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث لن يشارك لاعبه الجديد، عبدالإله المالكي، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره اليابان في تصفيات كأس العالم 2022.
ومن المنتظر أن يواصل سلمان الفرج لاعب الفريق برنامجه العلاجي والتأهيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا حيث لن يتمكن من اللحاق بمباراة الفريق الأولى، فيما اكتملت جاهزية المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون، بعد تعافيه من الإصابة.
وتقام البطولة في الإمارات للمرة الخامسة، بمشاركة 7 فرق من بينها الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أميركا اللاتينية، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.
ويفتتح الهلال منافساته في البطولة -الذي يشارك فيها بطلاً لقارة آسيا، بعد تتويجه ببطولة دوري الأبطال على حساب بوهانغ الكوري الجنوبي-، بمواجهة الجزيرة الإماراتي، -الذي حقق الفوز على بيراي بطل تاهيتي، برباعية مقابل هدف-، الأحد على استاد محمد بن زايد.
ويشارك الهلال في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة العام 2019، حل خلالها في المركز الرابع بعد الخسارة بركلات الترجيح من مونتيري المكسيكي.