“تويتر” تطور ميزة جديدة تتيح للمُستخدمين كتابة تغريدات أطول من 280 حرفاً

تعمل منصة “تويتر” خلال الفترة الحالية، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمُستخدمين كتابة تغريدات يتخطى عدد حروفها الـ280 حرفاً حسب المعمول به حالياً.
وأوضحت خبيرة الهندسة العكسية، جين مانشون وونغ، أن الميزة الجديدة ستطلق عليها المنصة اسم “Twitter Articles” والتي من خلالها سيتم السماح للمُستخدمين بنشر رسائل أطول.
ولفتت إلى أنه سيكون حسب الميزة الجديدة للمُستخدمين القدرة على إنشاء مقالة داخل “تويتر”، داعيةً إلى إمكانية إتاحة المقالات الحصرية والرسالة الإخبارية من خلال هذه الميزة الجديدة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن المتحدث باسم المنصة، أن المنصة تبحث دائماً عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على بدء المحادثات والمشاركة فيها، موضحاً أنه سبق وأن ضاعفت الشركة في عام 2018 عدد حروف التغريدات بعدما كانت فقط 140 حرفاً لتصبح 280 حرفاً.