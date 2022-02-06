مواطن يروي قصة تعاطيه المخدرات والحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات

روى مواطن، قصة سقوطه واتجاهه نحو السلب والسرقة، ما أدى به إلى السجن لمدة 5 سنوات.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “مفترق طرق” على قناة “السعودية”، أن تعرفه على مجموعة من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، دفعه لمشاركتهم والتعاطي برفقتهم، إلا أن إنفاقهم ببذخ على المخدرات كان دافعًا لهم من أجل الاتجاه للسرقة، وهو الأمر الذي دفعه هو الآخر لمجاراتهم باتباع نفس الأفعال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه قُبض عليه خلال تعاطيه برفقة أحد رفاقه، وفوجئ باعتراف زميله بكل شيء، الأمر الذي دفعه للاعتراف هو الآخر، ليُحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
#مفترق_طرق | تعاطي المخدرات ورفاق السوء أدخلوا بتال للسجن لكن حياته تغيرت تمامًا خلف الأسوار. #قناة_السعودية pic.twitter.com/8zArDJtts2
— قناة السعودية (@saudiatv) February 5, 2022