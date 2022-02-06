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جديد المحليات > الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في معظم مناطق المملكة
06/02/2022   8:23 ص

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في معظم مناطق المملكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، كما لا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ونجران.

وأضاف أنه يتوقع أن يمتد تأثير هذه الحالة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في معظم مناطق المملكة

جديد المحليات
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