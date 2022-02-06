دشَّن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأحد)، 21 مشروعًا تنمويًا مائيًا وبيئيًا وزراعيًا في المنطقة.
جاء ذلك خلال احتفال أقيم اليوم للإعلان عن إنجاز مجموعة من المشروعات الحيوية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بتكلفةٍ تجاوزت 1,5 مليار ريال، وذلك بهدف دعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية للمنطقة وفق رؤية المملكة.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي إنه جرى أيضاً توقيع اتفاقية وعقدين جديدين، لضمان وصول إمدادات المياه المحلاة إلى مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع وتحسين جودة المياه.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن هذه المشروعات تأتي ضمن الاهتمام المستمر الذي توليه القيادة لتقديم أفضل الخدمات وأيسرها للمواطنين في كافة أرجاء المملكة.