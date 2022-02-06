وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير الجاري.
وأكد توجيه وزير التعليم على إقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة لمناسبة يوم التأسيس حضورياً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وعن بُعد في منصتي “مدرستي” و”روضتي”، ومراعاة الفئات العمرية للطلبة في جميع المراحل الدراسية عند إعداد تلك الأنشطة والبرامج.
وأشارت إلى أن الاحتفاء بيوم التأسيس سيكون من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.وفق “أخبار 24”.
ويأتي توجيه آل الشيخ باحتفال وزارة التعليم بذكرى تأسيس الدولة السعودية في كافة قطاعاتها؛ إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.