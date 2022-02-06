نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس
06/02/2022   1:30 م

وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس

+ = -
690

وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير الجاري.

وأكد توجيه وزير التعليم على إقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة لمناسبة يوم التأسيس حضورياً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وعن بُعد في منصتي “مدرستي” و”روضتي”، ومراعاة الفئات العمرية للطلبة في جميع المراحل الدراسية عند إعداد تلك الأنشطة والبرامج.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بيوم التأسيس سيكون من خلال إقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.وفق “أخبار 24”.

ويأتي توجيه آل الشيخ باحتفال وزارة التعليم بذكرى تأسيس الدولة السعودية في كافة قطاعاتها؛ إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة.

وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء بيوم التأسيس

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885197332.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.