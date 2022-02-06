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رياضة > السفيران الياباني والفرنسي يعبران عن دعمهما للهلال في مواجهته اليوم أمام “الجزيرة” الإماراتي
06/02/2022   1:30 م

السفيران الياباني والفرنسي يعبران عن دعمهما للهلال في مواجهته اليوم أمام “الجزيرة” الإماراتي

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عبر السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، عن دعمه للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مباراته في مواجهة فريق الجزيرة الإماراتي ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2022م.

ونشر السفير الياباني صورة له وهو يرتدي الزي الرسمي السعودي، الثوب والشماغ بألوان شعار نادي الهلال، قائلاً، “كلنا هلاليون في كأس العالم للأندية”.

من جهته، أكد السفير الفرنسي لدى المملكة، لودفيك بوي، دعمه للهلال في المواجهة المرتقبة، حيث نشر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “أنا دايما معكم يا كبير آسيا”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم (الأحد)، نظيره الجزيرة الإماراتي، في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، على استاد محمد بن زايد، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.وفق “أخبار 24”.

ويشارك الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021 للمرّة الثانية في هذه البطولة، بعد مشاركته في عام 2019، وحل رابعا، ويتطلع إلى حصد بطاقة التأهل إلى قبل النهائي لمواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

السفيران الياباني والفرنسي يعبران عن دعمهما للهلال في مواجهته اليوم أمام “الجزيرة” الإماراتي

رياضة
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