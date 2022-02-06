قاد محترف النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر منتخب بلاده لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز أمام بوركينا فاسو بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهت المواجهة التي جمعت بينهما مساء السبت، بثلاثة أهداف لكل فريق.
وتقدم منتخب بوركينا بثلاثة أهداف نظيفة في الدقائق 24 عن طريق ستيف ياجو، قبل أن تتضاعف النتيجة بتسجيل أندري أونانا حارس الكاميرون لهدف عكسي في مرماه بعد مرور 43 دقيقة، وهدف ثالث لديجربال أوتارا بعد بداية الشوط الثاني من اللقاء بأربع دقائق فقط.وفق “أخبار 24”.
وتمكن ستيفن بوكين في تقليص الفارق للكاميرون في الدقيقة 71، قبل أن يسجل فينيست أبو بكر الهدف الثاني في الدقيقة 85، أعقبه هدف ثان له وثالث للكاميرون في المباراة بعد مرور 88 دقيقة، ليخطف تعادلًا قاتلًا لمنتخب بلاده.