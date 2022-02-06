“شركة اجدان للتطوير” شريك لجودة الحياة في منتدى مستقبل العقار

اعلنت شركة اجدان للتطوير رعايتها كشريك جودة الحياة لمنتدى مستقبل العقار الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 م في فندق الفور سيزن بالرياض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ماجد بن عبد الله الحقيل ومشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري والإسكان والمدن الذكية.
وأكد المهندس محمد بن عبد المحسن العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة اجدان للتطوير أن تواجد شركة اجدان كشريك جودة الحياة يأتي ضمن استراتيجية الشركة التي اسست لتستهدف رفع معايير جودة الحياة من خلال مشاريعها التي تطورها في مناطق عملها للوصول إلى مراكز متقدمة عالميا بهدف مواكبة رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف إلى جعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم. وفق “أخبار 24”.
وأشار الى ان منظومة واجهة اجدان البحرية التي طورتها الشركة على ساحل مدينة الخبر تمثل نموذجا متقدما لمشاريع جودة الحياة اضافة الى العديد من المشاريع قيد التطوير التي تديرها الشركة والتي ستشهدها مدن المملكة في المستقبل.
يذكر ان المنتدى يناقش 10 محاور إستراتيجية تشمل جميع جوانب القطاع العقاري في المملكة، التي تتمثل في التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، ومدن المستقبل والتنمية العمرانية، والمدن الذكية والاستدامة، وجاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، ورفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، وجودة الحياة في التطوير العقاري، والتمويل في تعزيز السوق العقارية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، والقدرات البشرية في القطاع العقاري، والمسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.