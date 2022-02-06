بسبب كلمة .. عميلة تقاضي موظف خدمة عملاء.. والشركة تفصله

روى خبير قانوني تفاصيل دعوى قضائية أقامتها عميلة ضد موظف خدمة عملاء بإحدى الشركات بالمملكة بسبب كلمة وجهها لها خلال مكالمة هاتفية.
وقال المحامي والمستشار القانوني تركي آل حصوصة، إن الموظف الذي يعمل بمركز خدمة عملاء بإحدى الشركات الكبرى بالمملكة، كان يستخدم مصطلحات لطيفة وجميلة وبعض الأحيان لا تقال في سوق العمل مثل: “يا حبيبتي.. يا عمري”.
وأوضح أن هذا الشاب أجاب في بعض المرات على عميلة وبعد إنهاء المكالمة معها، يبدو أن السيدة شعرت بخيبة أمل، فأبلغت زوجها بأن موظف خدمة العملاء بالشركة تحرش بها بسبب استخدامه لتلك الألفاظ.
وأشار إلى أن الزوج تملكته الغيرة ولم يغلق الأمر بل ذهب وتقدم بشكوى للنيابة العامة، التي تواصلت بدورها مع الشركة، وعند العودة إلى التسجيلات تبين أن الموظف قال هذه الكلمات بالفعل، لافتا إلى أن القضية تحولت إلى جنائية وطالب الزوج فيها بالحق الخاص. وفق “أخبار 24”.
وأبان في فيديو بثته قناة “الرسالة”، أن الشركة أقدمت على فصل الموظف بعد أن أحدثت القضية تشويشا على اسمها.
وتساءل الخبير القانوني عما إذا كان ما بدر من الموظف يمثل تحرشا أو أسلوبا غير أخلاقي أم أنها طبيعة موجودة في بعض الأشخاص، وعما إذا كان قرار الشركة عادلا أم ظالما بحق الموظف.
بسبب كلمة.. عميلة تقاضي أحد أفراد خدمة العملاء.. اعرف القصة مع تركي آل حصوصه#تواصل_الرسالة#الرسالة @tq_turki pic.twitter.com/JzWyBmGFeQ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 6, 2022