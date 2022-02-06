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جديد المحليات > وزير “الموارد البشرية”: لن تقوم أي صناعة بدون كوادر متميزة وتعتمد على المواطنين قبل الاستقدام من الخارج
06/02/2022   5:03 م

وزير “الموارد البشرية”: لن تقوم أي صناعة بدون كوادر متميزة وتعتمد على المواطنين قبل الاستقدام من الخارج

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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إنه لا يمكن أن تقوم أي صناعة بدون موارد بشرية متميزة، وتعتمد على المواطنين قبل استقدام كفاءات من الخارج.

وأوضح الراجحي خلال إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية اليوم (الأحد)، أن الوصول بنسبة المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية إلى 50% يعتبر طموحاً كبيراً جداً، مؤكداً أنه من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية يمكن تهيئة وتأهيل الموظفين للقطاع.

وأشار إلى أن إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية عمل وحدة استشراف للعرض والطلب، حيث إن هناك تحدياً لمعرفة ما يطلبه سوق العمل، وما يجب أن يكون العرض من قبل مؤسسات التعليم. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن البرنامج يعمل على الإرشاد المهني للتخصصات المطلوبة وقواعد العمل ومتطلبات السوق، بالإضافة إلى تطوير المهارات على رأس العمل.

وزير “الموارد البشرية”: لن تقوم أي صناعة بدون كوادر متميزة وتعتمد على المواطنين قبل الاستقدام من الخارج

جديد المحليات
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