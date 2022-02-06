“الزكاة والضريبة والجمارك” تدشن تطبيقها الجديد “زاتكا” للهواتف الذكية

دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم (الأحد)، تطبيقها الجديد للهواتف الذكية “زاتكا”، الذي يتضمن العديد من الخدمات التي تساعد المكلفين على القيام بخدماتهم بشكل ذاتي وسريع، وتحسين تجربة العملاء.
ويوفر التطبيق العديد من الخدمات للمنشآت والأفراد، من أبرزها خدمة “الإفصاح عن العقود”، لرفع عقود المصروفات الأهلية الخاصة بالمكلفين والمبرمة مع الأطراف الأخرى، وخدمة “تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية”، والإقرارات الضريبية للمنشآت، والإفصاح عن جميع التعاملات ذات الصلة بالمبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة.
ويتيح التطبيق خدمة “فوض”، والتي تتيح تفويض المنشآت للمكاتب المحاسبية ومقدمي الخدمات التي يتم التعامل معها لإنهاء إجراءاتها ومعاملاتها آلياً، وغيرها من الخدمات.
وقال نائب المحافظ للأنظمة التقنية والرقمية، المهندس حجر البدراني: التطبيق يمثل أحد الحلول التقنية المتقدمة التي توفر لكافة مكلفي وعملاء الهيئة تجربة غنية من خلال ميزات مهمة وبسيطة وذكية.
من جانبه، أوضح مدير مشروع تطبيق “زاتكا”، المهندس عبد الله المدني أن التطبيق هو أسلوب جديد لمنظومة إلكترونية تُقدِم الهيئة من خلالها العشرات من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن التطبيق يُتيح للمكلفين الاستعلام عن عمليات السداد بدلاً من زيارة فروع الهيئة، لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى الاطلاع على كشف الحساب وتفويض المكاتب المحاسبية المعتمدة، إلى جانب عدد من الخدمات الجمركية، مبينًا أن من أبرز مزايا التطبيق خاصية الدفع الإلكتروني التي تساعد على عملية إتمام تنفيذ الخدمات بموثوقية وأمان.